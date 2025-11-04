Google Gemini sada može da generiše kompletne prezentacije za vas
Google je unapredio svoju Gemini aplikaciju sa novim funkcijama koje omogućavaju korisnicima da automatski kreiraju kompletne prezentacije. Ova funkcionalnost je deo oktobarskog ažuriranja i koristi Gemini Canvas alat, koji sada može da generiše prezentacije direktno iz tekstualnih uputstava ili učitanih dokumenata.
Kako funkcioniše nova funkcija
Korisnici mogu da unesu temu ili učitaju materijal, a Gemini će automatski generisati kompletan set slajdova sa odgovarajućom temom i relevantnim slikama. Ova funkcija je trenutno dostupna korisnicima sa Google AI Pro pretplatom, dok će besplatni korisnici imati pristup u narednim nedeljama.
Nakon što je prezentacija generisana, korisnici mogu da je izvezu u Google Slides aplikaciju, čime se omogućava dalja personalizacija i uređivanje. Ova funkcionalnost je dizajnirana da poveća produktivnost i kreativnost korisnika u profesionalnom i obrazovnom okruženju.
Izvor: PCWorld