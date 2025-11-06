Google Gemini za dom se uvodi u SAD

Korisnici Google pametnih kuća u SAD sada mogu da isprobaju novog asistenta Gemini za dom, koji je počeo da se uvodi u rani pristup u utorak. Planirano je da zameni trenutni Google asistent na Nest uređajima, što je jedno od najznačajnijih ažuriranja do sada u Google-ovom ekosistemu pametnih kuća. Radi na Gemini LLM-u, što mu omogućava da obavlja složenije zadatke i nudi razgovorniji ton u poređenju sa Google asistentom.

Ako želite da isprobate Gemini za dom ranije, morate da zatražite rani pristup. Počnite tako što ćete otići u podešavanja Google grupa i izabrati „Globalna podešavanja“. Uverite se da je označena opcija „Dodaj me u svoje grupe“ — ovo će vam omogućiti da se pridružite grupi za rani pristup ako vaš zahtev bude odobren. Zatim idite na aplikaciju Google Home. Izaberite sliku profila (ili inicijale, ako niste postavili sliku profila), a zatim izaberite „Podešavanja doma“. Ovde bi trebalo da vidite opciju „rani pristup“ gde možete zatražiti pristup Gemini za dom.

Kada se pridružite ranom pristupu, Gemini for Home će zameniti Google Assistant na svim vašim kompatibilnim uređajima. Imajte na umu da se nećete moći vratiti na Google Assistant ako se predomislite. Postoji i nekoliko funkcija koje zahtevaju plaćenu pretplatu na Google Home Premium, uključujući Gemini Live i mogućnost pretraživanja istorije kamere pomoću Gemini for Home.

Izvor: TheVerge