Google gubi žalbu u Sjedinjenim Državama zbog reformi prodavnica aplikacija u slučaju Epic Games

Google nije uspeo da ubedi američko žalbeno veće da poništi presudu porote i nalog saveznog suda kojim se od tehnološke kompanije zahteva da revidira svoju prodavnicu aplikacije Play.

Apelacioni sud 9. okruga Sjedinjenih Država sa sedištem u San Francisku jednoglasno je odbacio tvrdnju kompanije Google da je sudija napravio pravne greške u antimonopolskom slučaju koje su nepravedno koristile proizvođaču igre Fortnite kompanije Epic Games koja je podnela tužbu 2020. godine.

Presuda je bila udarac za Google, jer se kompanija suočava sa tužbama na više frontova, uključujući i slučaj Ministarstva pravde Sjedinjenih Država, u kojem se tvrdi da različiti aspekti njegovog poslovanja krši antimonopolskih zakon.

Kompanija Epic je u svom slučaju optužila Google za monopolizovanje načina na koji potrošači pristupaju aplikacijama na Andorid uređajima i plaćaju transakcije unutar aplikacija. Kompanija sa sedištem u Keriju, Severna Karolina, ubedila je porotu u San Francisku 2023. godine da Google nezakonito guši konkurenciju.

Okružni sudija je naložio u oktobru kompaniji Google da obnovi konkurenciju tako što će korisnicima omogućiti preuzimanje konkurentskih prodavnica aplikacija u okviru njihove Play prodavnice i tako što će Play katalog aplikacija učiniti dostupnim tim konkurentima. Google je izgubio žalbu na ovu odluku.

Izvor: news.yahoo.com