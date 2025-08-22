Google Home i Nest termostate

Google je objavio da korisnici američkih i britanskih verzija Nest Learning termostata treće generacije i Nest termostata E sada mogu da zakazuju podešavanja temperature pomoću Google Home aplikacije. Novije verzije Nest termostata već vam omogućavaju ručno podešavanje rasporeda u Home aplikaciji, ali ti stariji modeli su zahtevali da korisnici drže instaliranu posebnu Nest aplikaciju za zakazivanje.

Google kaže da je funkcija „počela da se uvodi prošle nedelje“, tako da možda još uvek nije dostupna svim korisnicima Nest termostata. Kompanija je prvobitno najavila proširenu podršku za Google Home za starije Nest modele prošlog aprila, nakon što je otkrila da će takođe okončati ažuriranja softvera za Nest Learning termostat prve generacije koji je lansiran 2011. godine, i model druge generacije koji je objavljen godinu dana kasnije.

Postojeći rasporedi temperature u Nest aplikaciji se prenose u Home aplikaciju, koja takođe omogućava podešavanje rasporeda senzora i ventilatora. Google je takođe najavio druga poboljšanja svoje Home aplikacije za sve Nest termostate, uključujući živopisnije boje i ažurirane opise koji olakšavaju pregled stanja grejanja i hlađenja uređaja, kao i osveženu kontrolnu tablu za energiju sa više detalja i nedeljnim poređenjem potrošnje energije iz godine u godinu.

Izvor: TheVerge