Google i Amazon ograničili putovanja svojih zaposlenih

Kompanije Google i Amazon ograničile su putovanja svojih zaposlenih zbog širenja Korona virusa. Tako zaposleni u Google-u ne smeju da putuju u Italiju, Iran, Japan i Južnu Koreju, dok Amazon traži da njeni zaposleni odlože sva putovanja, čak i ona unutar Sjedinjenih Američkih Država.

Zaposleni u Google-u oboleo od Korona virusa

Obe pomenute kompanije već su zabranile svojim zaposlenima da putuju u Kinu, a Google je čak privremeno zatvorio i kancelarije u Kini krajem januara. Sve ovo dolazi nakon vesti da jedan od zaposlenih u Google-u u Cirihu (Švajcarska), oboleo od novog virusa, i da je trenutno na lečenju. U saopštenju za javnost navodi se da je on bio u neposrednom kontaktu sa više ljudi tokom određenog perioda pre nego što su se pojavili simptomi bolesti.

Što se tiče Amazona, oni su otkazali učešće na MWC Barselona sajmu, ali se ovih dana često pominju kada je u pitanju Korona virus. Zbog širenja lažnih informacija o proizvodima, oni su morali da obrišu više od milion lažnih lekova i proizvoda, zbog čega je reagovala i Svetska zdravstvena organizacija. Što se njihovih zaposlenih tiče, iz kompanije su izdali saopštenje da se ne zakazuju bilo kakvi eksterni sastanci i putovanja sve do kraja aprila. Takođe su otkazani i svi intervjui za poslove, pa će biti održani isključivo putem video poziva.

Trenutno je u svetu preko 83,000 registrovanih slučajeva obolelih od Korona virusa, a oko 2,800 ljudi je preminulo. Tehnološka industrija je doživela veliki udarac zbog širenja pomenutog virusa, pa su otkazani najveći sajmovi na svetu iz IT oblasti, a neki odloženi do leta. MWC Barselona je otkazan, kao i Facebook F8 konferencija, a GDC je odložen do leta.

Izvor: The Verge



