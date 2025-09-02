Google i Android programeri van Play store

Google povećava bezbednosne mere oko bočnog učitavanja aplikacija uklanjanjem anonimnosti za Android programere koji distribuiraju van Play store. Počev od septembra sledeće godine, Google će zahtevati od programera u Brazilu, Indoneziji, Singapuru i Tajlandu da verifikuju svoj identitet kako bi njihove aplikacije mogle biti instalirane na sertifikovane Android uređaje putem direktnog preuzimanja ili iz prodavnica aplikacija trećih strana. Ovaj zahtev će se zatim globalno primeniti „2027. godine i nadalje“.

Prema novim zahtevima, Android programeri će morati da dostave Googleu lične podatke poput svog imena, adrese, imejl adrese i broja telefona, a možda će morati da otpreme i zvanični državni identifikacioni dokument. Verifikacija identiteta je već obavezna za Google Play, tako da ova promena uglavnom utiče na programere koji isključivo distribuiraju svoje aplikacije van Play store.

„Čineći Android bezbednijim, štitimo otvoreno okruženje koje omogućava programerima i korisnicima da sa sigurnošću kreiraju i povezuju se“, rekao je Google u svom saopštenju. „Nova verifikacija Android programera je dodatni sloj bezbednosti koji odvraća loše aktere i otežava im širenje štete.“

Ovo ažuriranje ima za cilj da spreči korisnike koji instaliraju aplikacije van Google Play-a da postanu žrtve zlonamernog softvera i prevara, što otežava programerima koji objavljuju zlonamerne aplikacije da se vrate pod novim pseudonimom kada budu uklonjene. Apple je takođe u februaru uveo slične zahteve za programere za EU App Store kako bi se uskladio sa Zakonom o digitalnim uslugama (DSA), koji zahteva od onlajn platformi da verifikuju „trgovce“ koji distribuiraju proizvode i usluge potrošačima u EU putem svoje platforme.

Verifikacija Android programera je uglavnom usmerena na komercijalne programere, a Google kaže da je „posvećen održavanju Androida otvorenom platformom“ za studente i hobi programere. Google kreira posebnu konzolu za Android programere kako bi to olakšao, koja će postaviti ograničenja na broj aplikacija i instalacija.

Google poziva programere da se registruju za rani pristup novim pravilima verifikacije kako bi pomogli da „pruže povratne informacije i pomognu nam da oblikujemo iskustvo“. To bi moglo da znači da će se neki od novih zahteva promeniti pre nego što stupe na snagu, s obzirom na to da je početno uvođenje udaljeno više od godinu dana.

Izvor: TheVerge