Google i antimonopolski slučajevi

Sudija je odlučio da Google neće biti primoran da proda svoj pretraživač Chrome. Ipak mora će da se odrekne ekskluzivnih ugovora.

Fer konkurencija

Presuda dolazi godinu dana nakon što je sudija zaključio da je Google nezakonito održavao monopol u online pretrazi.

Sudija Amit Mehta iz američkog distriktnog suda u Vašingtonu naveo je da se pokušava ograničiti moć Google-a. Biće zabranjene određene taktike koje je kompanija koristila da bi zadržala svoj pretraživač kao podrazumevani alat.

Međutim, sudija nije zabranio višemilijardne ugovore koje Google godinama sklapa da bi Chrome bio podrazumevani pretraživač na telefonima i računarima.

Mehta je takođe odbio zahtev Ministarstva pravde SAD da se Google primora na prodaju Chrome-a. On smarta da bi to bilo „previše rizično i neuredno“.

Umesto toga, Google će morati da omogući pristup delovima svojih podataka o pretrazi konkurentima poput DuckDuckGo i Bing, što će pomoći da se stvori fer konkurencija.

Dozvola da ugovori o podrazumevanoj pretrazi ostanu na snazi predstavlja i pobedu za Apple, koji godišnje prima više od 20 milijardi dolara od Google-a i drugih za slične ugovore.

Izvor: Euronews