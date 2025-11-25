Google i instaliranje Android aplikacija

Google kaže da ublažava svoj plan da zahteva od svakog Android programera – čak i van Play store – da verifikuje svoj identitet, potez za koji kritičari upozoravaju da bi mogao zauvek da uništi instaliranje aplikacija. Kompanija sada kaže da razvija tok rada koji će omogućiti „iskusnim korisnicima“ da instaliraju aplikacije od neproverenih programera.

Obavezna verifikacija za programere čak i van zvanične Play store prvi put je najavljena ovog avgusta i zahtevala bi od programera da dostave svoje zakonsko ime, adresu, imejl i broj telefona, a u nekim slučajevima čak i da otpreme državni identifikacioni dokument. To je izazvalo kritike grupa poput kampanje „Ostavimo Android otvorenim“ i repozitorijuma aplikacija otvorenog koda F-Droid, koje su tvrdile da ovaj potez „ukida mogućnost pojedincima da biraju koji softver će koristiti na uređajima koje poseduju“.

Taj plan se i dalje sprovodi, sa ranim pristupom šemi verifikacije pokrenutim juče, ali Google je napravio važan ustupak. Kompanija kaže da sada razvija „napredni tok koji omogućava iskusnim korisnicima da prihvate rizike instaliranja softvera koji nije verifikovan“. Ovaj tok instalacije će uključivati zaštitne mere za zaštitu ljudi koji su primorani da instaliraju opasnu aplikaciju ili ih je prevario prevarant, zajedno sa „jasnim upozorenjima kako bi se osiguralo da korisnici u potpunosti razumeju rizike“.

Google takođe radi na novom tipu naloga programera za studente i hobiste, koji neće morati da prođu kroz „potpune zahteve za verifikaciju“, već će dozvoliti instalacije aplikacija samo na „ograničenom broju uređaja“.

„Bezbednost korisnika na Androidu je naš glavni prioritet“, napisao je predsednik Androida Samir Samat na X-u. „Prevaranti se oslanjaju na anonimnost kako bi skalirali svoje napade. Trenutno, ako blokiramo lošu aplikaciju, oni često mogu jednostavno da naprave novu aplikaciju i pokušaju ponovo. Verifikacija zaustavlja ovaj ciklus „udaranje krtice“ tako što zahteva pravi identitet – što čini mnogo težim i skupljim ponovno distribuiranje štetnih aplikacija. Ovo je važna promena, ali smo je rano objavili da bismo dobili povratne informacije. Dobijene su neke zaista dobre povratne informacije: Studentima je potreban put za učenje, a korisnici, posebno napredni korisnici, žele da preuzmu veći rizik u onome što instaliraju. Pravimo promene kako bismo se pozabavili oba.“

Verifikacija programera biće uvedena 2026. godine za programere u Brazilu, Indoneziji, Singapuru i Tajlandu, pre nego što će se primeniti globalno 2027. godine. To nije jedina velika promena na horizontu za Android: Google je postigao dogovor sa Epic kako bi okončao njihovu tužbu, što bi značilo da Android smanji svoje naknade za programere, ublaži pravila o načinima plaćanja i uvede zvanične „registrovane“ prodavnice aplikacija trećih strana, iako taj dogovor još uvek čeka odobrenje sudije koji vodi slučaj.

Izvor: TheVerge