Google i Samsung mogli bi da spoje Nearby Share i Quick Share

Postoji mnogo načina za deljenje fajlova između Android telefona, ali najbolja opcija je ona koja već postoji na oba uređaja – pošiljaoca i primaoca.

Nearby Share uskoro može biti nazvan Quick Share

Svaki Android telefon sa instaliranim Google aplikacijama ima pristup Nearby Share, Google-ovoj usluzi deljenja fajlova između uređaja. Međutim, ako imate Samsung uređaj, Nearby Share nije jedina opcija za deljenje fajlova, jer postoji i Quick Share. Iako je Quick Share ekskluzivan za Samsung uređaje, on prethodi Nearby Share i takođe ima neke jedinstvene funkcije koje nisu deo Google-ove ponude, što ga čini popularnim izborom među korisnicima Samsunga. Međutim, uskoro Samsung korisnici možda neće morati da biraju između Nearby Share i Quick Share, jer bi ove dve usluge za deljenje fajlova mogle biti objedinjene.

Razvojni programer i izuzetno informisanaosoba o Pixel telefonima Kamila Wojciechowska, došla je do nove verzije Google Play Services aplikacije, verzije 23.50.13. U njoj je otkrila brojne naznake da bi Google mogao preimenovati Nearby Share u Quick Share. Na primer, nakon što je dobila ažuriranje, dobila je obaveštenje u kojem se kaže da je “Nearby Share is now Quick Share” i da treba “tražiti novo ime i ikonu za deljenje sa uređajima u blizini”.

Novo ime Quick Share odražava se u Quick Settings tile-u, dijalogu za otkrivanje i interfejsu za deljenje fajlova.

Što se tiče nove ikone, ona je vidljiva i u obaveštenju i u Quick Settings tile-u, ali je Kamila takođe podelila uvećanu verziju ikone radi bolje vidljivosti.

Kopajući kroz Play Services aplikaciju, Kamila je pronašla dokaze o obuci migracije za novo iskustvo Quick Share. Ovo, zajedno sa novim imenom koje se podudara sa postojećom Samsung-ovom uslugom deljenja fajlova, sugeriše da promena obuhvata više od jednostavnog preimenovanja. Moguće je da Google i Samsung planiraju da spoje svoje dve usluge deljenja fajlova ili barem činiti da budu interoperabilne jedna s drugom.

Ako ove dve kompanije sarađuju, moguće je da je Samsung implementirao Nearby biblioteku u svojoj usluzi Quick Share kako bi je učinio kompatibilnom sa Nearby Share, ili je suprotno, Google implementirao podršku za Quick Share uslugu u Nearby Share. U oba slučaja, korisnici Samsunga više ne bi morali da brinu o tome da li slučajno biraju Quick Share umesto Nearby Share-a prilikom deljenja fajla sa nekim ko koristi Android uređaj koji nije Samsung. Postojala bi samo jedna opcija – Quick Share – koja bi radila sa Samsung i ne-Samsung Android uređajima.

Nažalost, nemamo konkretne dokaze da se ove dve usluge zaista spajaju. Međutim, s obzirom na okolnosti, čini se verovatnim. Na kraju krajeva, ako bi Nearby Share bio preimenovan u Quick Share bez spajanja ove dve usluge, to bi značilo da bi Samsung uređaji imali dve opcije “Quick Share” u meniju za deljenje fajlova. To bi samo zbunilo obične korisnike, mnoge od kojih već nisu svesni razlike između ove dve usluge.

Ako se spajanje zaista događa, verovatno ćemo videti objavu na CES 2024 sledećeg meseca ili na sledećem Galaxy Unpacked događaju, kad god to bilo.

Izvor: Androidauthority

