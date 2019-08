Google i Twitter koriste nove AMD-ove procesore u data centrima

AMD je tokom događaja na kome je lansirao 7 nm čipove, objavio da su Google i Twitter odlučili da u svojim data centrima koriste EPYC Rome procesore. Predstavljanje EPYC Rome-a predstavlja značajan korak u AMD-ovom „ratu“ sa Intel-om, koji je prošlog meseca objavio da 7 nm Ice Lake procesori neće biti dostupni pre 2021. godine.

Intel je i dalje daleko najveći proizvođač procesora za data centre, a Google i Twitter su do sada bili njihovi klijenti. Međutim, AMD-ovi najnoviji proizvodi, kao i strategija niskih cena, brzo ga je transformisala u ozbiljnog rivala. U svom saopštenju za novinare, Bart Sano, jedan od potpredsednika u Google-u, objavio je da će druga generacija AMD EPYC procesora pomoći kompaniji da i dalje budu inovativni. Skalabilnost AMD procesora i njegove performanse proširiće sposobnost Google-a da i dalje inovira infrastrukturu, kao i da svojim korisnicima obezbedi fleksibilnost.

Twitter planira da svoju data centar infrastrukturu unapredi kasnije tokom ove godine. On se odlučio da koristi AMD EPYC 7702 procesore, jer će time smanjiti potrošnju energije i obezbediće lako skaliranje, a na istom prostoru obezbediće mesta za više jezgara. Sve to će smanjiti TOC (Total Cost of Ownership) Twitter-a za 25 odsto.

Izvor: TechCrunch

Podelite s prijateljima

Tweet