Google ima novi program zaštite uređaja

Google je u sredu objavio da Google pokreće novi program zaštite uređaja pod nazivom Pixel Care+. Pixel Care+ će zameniti Google Preferred Care i Fi Device Protection u SAD, a trenutni mesečni pretplatnici biće prebačeni na novi program u narednim mesecima.

Google je u blog postu naveo da Pixel Care+ pruža „viši nivo pokrića, usluge i mira vlasnicima Google hardvera“.

Novi program uključuje neograničene zahteve za slučajna oštećenja, zahteve za produžena garancija i mehanička oštećenja. Takođe dolazi sa popravkama ekrana i baterije od 0 dolara, zahtevima za kvarove nakon garancije od 0 dolara, originalnim Google delovima i zamenama, prioritetnom podrškom od Pixel stručnjaka, zahtevima za samostalno korišćenje putem veb stranice Google prodavnice i opcionim dodatnim pokrićem za gubitak i krađu.

Pored toga, korisnici Pixel Care+ dobijaju besplatnu nadograđenu isporuku za zamene, uključujući isporuku sledećeg dana.

Googleova veb stranica ima pregled cena na osnovu različitih uređaja. Na primer, Pixel Care+ za Pixel 10 košta 10 dolara mesečno ili 199 dolara za dve godine.

Pixel Care+ je dostupan u SAD za nove uređaje koji ispunjavaju uslove, uključujući Pixel 8 i novije modele, Pixel Watch 2 i novije modele, Pixel Tablet, Fitbit Ace LTE, Fitbit Versa 4, Fitbit Sense 2, Fitbit Charge 6 i Fitbit Inspire 3.

Program se može dodati u roku od 60 dana od kupovine. Korisnici mogu da podnesu zahtev direktno iz Google prodavnice i izaberu lokaciju i vreme za popravku. Ili mogu da podnesu zahtev direktno u aplikaciji My Pixel.

Izvor: TechCrunch