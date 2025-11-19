Google investira u pošumljavanje Amazona

Google je objavio da kupuje 200.000 metričkih tona uklanjanja ugljenika od kompanije Mombak, kompanije za obnovu šuma sa sedištem u Brazilu. Projekat će kupiti poljoprivredno zemljište u Amazonu i ponovo ga pošumiti.

Dogovor je sklopljen preko Koalicije Simbioza, unapred tržišne obaveze namenjene razvoju tržišta za šeme uklanjanja ugljenika zasnovane na prirodi, koju podržavaju Google, McKinsey, Meta, Microsoft, and Salesforce. Koalicija Simbioza je slična Frontieru, koju takođe podržavaju Google i drugi, a koja radi na projektima vezanim za vazduh.

Uklanjanje ugljenika zasnovano na prirodi pokazuje veliki potencijal u smanjenju nivoa CO2 u atmosferi, ali je razvoj i prodaja projekata bila teška iz više razloga. Projekti zasnovani na prirodi rizikuju da ne ostvare svoje ciljeve ako ih oštete šumski požari ili druge katastrofe, i može biti teško garantovati njihovu dugoročnu održivost.

Ipak, oni dolaze sa mnogim prednostima: Šume mogu da obnove vodonosne slojeve i podrže biodiverzitet, što nijedno od toga direktno hvatanje vazduha ne može da učini. Google je saopštio da će koristiti svoj DeepMind Perch AI kako bi pomogao u kvantifikovanju koristi projekta od biodiverziteta.

Izvor: TechCrunch