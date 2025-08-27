Google izgubio žalbu protiv Epic Gamesa: Sud potvrdio monopolsku praksu Play Store-a

Google je doživeo ozbiljan pravni poraz nakon što je američki Apelacioni sud devetog okruga odbio njegovu žalbu u slučaju Epic protiv Google-a. Sud je potvrdio prvobitnu presudu da su Google Play prodavnica i sistem plaćanja monopoli, čime se kompaniji nameću ozbiljna ograničenja u načinu poslovanja sa proizvođačima telefona i developerima aplikacija.

Posledice presude: Otvoren Android i veća konkurencija

Odluka suda znači da Google mora da poštuje mere iz prvobitne presude, koje uključuju:

zabranu plaćanja proizvođačima telefona da unapred instaliraju Play Store,

zabranu prisiljavanja developera da koriste isključivo Googleov sistem naplate,

i obavezu da omogući trećim stranama da svoje prodavnice aplikacija ne samo distribuiraju putem Play Store-a, već i da imaju pristup celokupnom katalogu aplikacija iz Play Store-a, kako bi konkurentske platforme mogle ponuditi sličan izbor.

Google je u oktobru 2024. privremeno uspeo da odloži neke od ovih mera do završetka procesa pred Apelacionim sudom, ali je ta odluka sada proglašena nevažećom. Sudija M. Margaret McKeown zaključila je da se žalba odbacuje kao “bez osnova” nakon konačne presude.

Google nije zadovoljan ishodom. “Ova odluka će značajno ugroziti bezbednost korisnika, ograničiti izbor i narušiti inovacije koje su u srcu Android ekosistema”, izjavila je Lee-Anne Mullholand, globalna šefica za regulatorna pitanja u Google-u. Kompanija je najavila da će podneti žalbu Vrhovnom sudu SAD-a.

Slučaj Epic protiv Google-a potiče iz 2020. kada je Epic odlučio da zaobiđe Googleov sistem naplate putem ažuriranja u Fortnite igri. Google je reagovao uklanjanjem igre sa Play Store-a, što je dovelo do tužbe. Epic je sličan potez pokušao i sa Apple-om, ali sa znatno manjim uspehom, jedina značajna pravna pobeda u tom slučaju bila je sprečavanje Apple-a da ubira proviziju za transakcije preko nezavisnih sistema plaćanja.

Izvor: Engadget