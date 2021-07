Google je predstavio novu Drive desktop aplikaciju za sinhronizaciju fajlova i fotografija

Google pojednostavljuje način na koji korisnici Drive-a prave rezervne kopije i sinhronizuju svoje fajlove.

Zamena za aplikacije Backup and Sinc i Drive File Stream

Kompanija predstavlja novu aplikaciju Drive for desktop za Mac i Windows. Drive for desktop će zameniti aplikaciju Backup and Sinc (koja je zamenila aplikaciju Google Drive za računare u 2018. godini), kao i Drive File Stream, namenjen poslovnim korisnicima. S obzirom na to da je Google Workspace sada dostupan svima, nema puno smisla imati odvojene metode sinhronizacije. Nova aplikacija kombinuje najbolje delove Backup and Sinc i Drive File Stream, navodi Google. Moći ćete da otpremate i sinhronizujete fotografije i video zapise na Google Photos, kao i na Drive-u.

Postoji mogućnost sinhronizacije eksternih uređaja za skladištenje podataka i sa cloudom. Pored toga, moći ćete da preslikavate fajlove sa Drivea na računaru sa lokalno uskladištenim verzijama fajlova za brži pristup. Povrh toga, možete da sinhronizujete lokalne foldere kao što su desktop i documents. Takođe postoji integracija sa Microsoft Outlook i Meet zakazivanjem i moći ćete da vidite ko uređuje fajlove Microsoft Office u realnom vremenu. Korisnici Drive File Streama neće morati mnogo da rade. Google je aplikaciju preimenovao u Drive for desktop, a funkcije Backup and Sinc će dobiti u narednim mesecima. Google će zatražiti od korisnika Backup and Sinc da se prebace na Drive for desktop najkasnije do 1. oktobra.

