Google kalendar blokira vreme bez lažiranja sastanka

Najnovije ažuriranje funkcija za Google kalendar vam omogućava da blokirate vreme za zadatke i označite sebe kao zauzetog, sve na jednom mestu, proširujući postojeću funkciju Zadaci u Kalendaru.

To je nešto što su korisnici Workspace-a posebno tražili i efikasno omogućava da zadaci funkcionišu kao sastanci, uključujući opcije za podešavanje (i podešavanje) određenog vremenskog bloka, uključivanje „ne uznemiravaj“ i automatsko odbijanje zahteva za sastanak. Takođe možete dodati rok, ali samo datum — trenutno nema opcije za vreme roka. U zavisnosti od toga kako koristite kalendar, ovo bi moglo biti ono što ste se nadali da će Zadaci postati sve vreme. Pretrpeo je mnoštvo promena tokom proteklih nekoliko godina, od pokretanja kao sopstvene aplikacije još 2018. godine do dobijanja nekih veoma potrebnih ažuriranja nedavno, poput integrisanih podsetnika iz Google Keep-a i dodavanja datuma završetka. Promena stiže svim korisnicima Workspace-a, pojedinačnim pretplatnicima i ličnim Gmail nalozima. Počela je da se uvodi na domene brzog izdanja 6. novembra, ali bi moglo da potraje do sredine decembra da se pojavi na vašem nalogu.

Ako ste osoba koja koristi planer ili ste navikli da koristite sličnu funkciju u programu Outlook, ovo ažuriranje bi vam moglo pomoći da pratite na čemu radite i da obavestite druge ljude kada da vam dozvole da se fokusirate u isto vreme. Međutim, za razliku od postojeće funkcije „Vreme za fokusiranje“, ažurirana verzija funkcije „Zadaci“ vam omogućava da dodelite vreme određenom zadatku.

Možete je isprobati tako što ćete otići u svoj Google kalendar i izabrati „Zadatak“ iz opcija koje se pojavljuju kada izaberete prazan blok u kalendaru.

