Google kaže da radi na otklanjanju problema sa glasovnim komandama za pametna svetla

Google je potvrdio da istražuje grešku koja korisnicima onemogućava da putem glasovnih komandi upravljaju pametnim svetlima koristeći Google Assistant.

Kvar u Google Assistant-u sprečava korisnike da upravljaju svetlima glasom

O ovom problemu je počelo da se intenzivno piše tokom vikenda, dok se žalbe korisnika i dalje gomilaju na Redditu i Google-ovim forumima za podršku. Novinarka portala Android Authority, Rita El Khoury, takođe je lično iskusila ovaj kvar, navodeći da njen Nest Audio zvučnik više ne reaguje na komandu za gašenje svetala.

U komentaru objavljenom na Redditu u subotu, 26. jula, zvanični nalog Google Nest-a je izjavio:

„Svesni smo problema sa korišćenjem glasovnih komandi za upravljanje nekim svetlima. Objavićemo ažuriranje čim budemo imali više informacija, hvala na strpljenju.“

Od tada su prošla dva dana, a Google još nije objavio vremenski okvir za rešavanje problema. Pogođeni korisnici navode različite simptome – od toga da Google ne prepoznaje grupe svetala, do situacija u kojima gasi pogrešna svetla ili jednostavno ne reaguje na komande poput „Hej Google, ugasi svetla.“ Većina korisnika ipak može i dalje da upravlja svetlima preko Google Home aplikacije, što ukazuje da je problem ograničen na glasovne funkcije Assistant-a.

Jedan korisnik je na Redditu napisao sledeće moguće rešenje:

„I ja sam imao taj problem. Video sam da je neko ranije danas postavio rešenje (verovatno je Google nešto promenio i time napravio problem). Potrebno je samo da ponovo povežete servis koji koristite za svetla. Otvorite Google Home aplikaciju, kliknite na dugme + da dodate novi uređaj. Idite na deo ‘Works with Google’ i ponovo povežite bilo koji servis koji koristite za svetla. To bi trebalo da radi… možda.“

Ipak, ovo rešenje nije jednostavno za korisnike koji imaju više svetlosnih uređaja povezano širom doma.

Ova greška dolazi u nezgodnom trenutku za Google-ov pametni ekosistem, koji se već suočava s kritikama korisnika zbog nepouzdanosti. Kompanija je najavila veća poboljšanja platforme na jesen, ali do tada korisnici će morati da sačekaju zvanično ažuriranje koje će rešiti problem sa glasovnim komandama – ili da se oslone na ručno upravljanje kao privremeno rešenje.

Izvor: Androidauthority