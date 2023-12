Google Keep uskoro može koristiti AI da vam pomogne pri pravljenju lista, a evo kako

Google se možda priprema za objavljivanje funkcije bazirane na veštačkoj inteligenciji u Google Keep, prema nalazima u najnovijoj verziji aplikacije.

Biće deo Google Workspace Labs

Kao i druge slične funkcije veštačke inteligencije od strane Google-a, aplikacija Google Keep će moći da generiše listu na osnovu unosa teksta korisnika.

9to5Google je otkrio reference na ovu novu funkciju u verziji 5.23.462.05.90 aplikacije Keep, koju je Google upravo počeo da distribuira korisnicima Androida. Ali tim je takođe uspeo da aktivira nadolazeći alat u aplikaciji Google Keep, pružajući nam najbolji pogled do sada na to kako bi funkcija mogla da izgleda. S obzirom na to da se funkcija može omogućiti u trenutnoj verziji Keep, moguće je da bi ova mogla stići vrlo brzo.

Prvo, pojaviće se popup prozor kada je funkcija omogućena, koji objašnjava kako funkcioniše. Alat veštačke inteligencije naziva se “Help me create a list”, što se uklapa u Google-ove druge alate veštačke inteligencije. Na primer, alat za generisanje teksta pomoću veštačke inteligencije u Google Docs-u naziva se “Help me write”. Funkcija veštačke inteligencije Google Keep-a takođe je deo Google Workspace Labs, gde Google testira eksperimentalne funkcije.

Pošto je funkcija deo Workspace Labs-a, moguće je da bi korisnici trebalo da budu svesni nekih pitanja privatnosti. “Da bi poboljšali Google usluge, ljudski recenzenti mogu čitati, anotirati i obradjivati podatke vaših interakcija sa Labs-om”, navodi se u popup prozoru. Google upozorava korisnike da ne uključuju lične informacije prilikom korišćenja “Help me create a list” kao rezultat toga.

Ova nova funkcija trenutno nije dostupna, i nismo tačno sigurni kada bi mogla da se pojavi. Međutim, pratimo glasine o alatu baziranom na veštačkoj inteligenciji u Google Keep-u još od oktobra. Nedavni napredak može ukazivati na to da je izdanje blizu, ali imajte na umu da će ova eksperimentalna funkcija verovatno imati sporu distribuciju.

Nakon što kreirate novu belešku, pojaviće se opcija za izbor “Help me create a list”. Kada se ta opcija izabere, možete uneti uputstva za listu u polje za tekst. Zatim, Google Keep će koristiti veštačku inteligenciju da generiše listu na osnovu vaših uputstava. Google će koristiti svoj model obuke da predloži stavke u novoj listi koje se odnose na ono što ste uneli, ali dodaje napomenu da Keep neće uvek tačno pogoditi.

Google brzo proširuje svoje funkcije veštačke inteligencije. Kompanija ima svoj glavni četbot, Google Bard, i uključila je niz alata veštačke inteligencije u novi Pixel 8 Pro. Još ranije dodala je novu generativnu funkciju veštačke inteligencije u Google Sheets. Na osnovu nedavnih saznanja, Google Keep bi mogao biti sledeća Google aplikacija koja će dobiti tretman veštačke inteligencije.

Izvor: Androidcentral

