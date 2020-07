Google kupio North, proizvođača Focals pametnih naočara

Google je juče, 30. juna, potvrdio da je novi vlasnik North-a. Kanadski startap je do sada bio najpoznatiji po svojim pametnim naočarima Focals, koje su integrisale holografski displej unutar modernog okvira.

Google nije otkrio uslove dogovora. Međutim, kompanija kaže da će se tim North-a pridružiti kancelariji u Kitchener-Waterloo u Kanadi. „North-ova tehnička ekspertiza će nam pomoći jer i dalje ulažemo u naša hardverska nastojanja i ambijentalnu računarsku budućnost“, rekao je Google. Štaviše, North završava podršku za Focale. „Zaustavljamo Focals 1.0 i nećemo isporučivati Focals 2.0, ali nadamo se da ćete nastaviti s nama dok započinjemo ovo sledeće poglavlje“, rekao je startup na svom veb sajtu.

Prema The Globe and Mail, tech gigant platio je približno 180 miliona dolara za kupovinu startapa. Uprkos sniženju cene od 400 dolara na početku 2019, North je potrošačima prodao vrlo malo svojih pametnih naočara Focals, a Globe kaže da je kompaniji ponestalo novca pre nego što je dogovor sklopljen. U aprilu je suosnivač North-a Stephen Lake nagoveštavao da North radi na modelu druge generacije.

S Focals-om, North je pomišljao na mnoštvo pametnih rešenja za neke od problematičnih tačaka koje su nastale sa ranijim nosivim uređajima poput Google Glass-a. Na primer, svaki par Fokals-a dolazio je sa prstenom koji biste nosili na kažiprstu. Sadržao je mali džojstik i D-pad koji vam omogućava da upravljate pametnim naočarima bez da ih dodirujete i skrećete pažnju na sebe.

SCOOP: Smart-glasses maker @focalsbynorth, once one of Canada’s most high-profile startups, is being bought by Google/Alphabet for about $180-million, sources say. We’ve learned the company likely sold very, very few Focals and was running out of money. https://t.co/SbGYyBycqt

— josh o’kane (@joshokane) June 26, 2020