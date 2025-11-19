Google lansira Gemini 3, najpametniji AI do sada

Google počinje s objavljivanjem Gemini 3, nove serije modela za koju se tvrdi da je najinteligentniji AI sistem do sada. Ovo je ujedno i prilika da Google pretekne OpenAI nakon problematičnog lansiranja GPT-5, potencijalno ga postavljajući u sam vrh potrošački orijentisanih AI modela.

Po prvi put Google svima daje pristup svom novom vodećem AI modelu – Gemini 3 Pro – u Gemini aplikaciji, odmah od prvog dana. Gemini 3 Pro takođe stiže i pretplatnicima unutar Search-a. Tulsee Doshi, viši direktor i šef proizvoda u Google DeepMind-u, kaže da će novi model kompaniju približiti cilju da informacije učini univerzalno dostupnim i korisnim.

Gemini 3 Pro je urođeno multimodalan, što znači da može istovremeno da obrađuje tekst, slike i zvuk, umesto da ih tretira odvojeno. Kao primer, Google navodi da se Gemini 3 Pro može koristiti da prevede fotografije recepata i zatim ih pretvori u kuvar, ili da napravi interaktivne kartice za učenje na osnovu serije video predavanja.

Neka od ovih poboljšanja videće se širom Google ekosistema, uključujući Gemini aplikaciju, gde sada mogu da se prave potpuniji programi unutar ugrađenog radnog prostora Canvas. Unapređeni AI model takođe omogućava generativne interfejse, alat koji Google testira u Gemini Labs-u, a koji dozvoljava Gemini 3 Pro modelu da kreira vizuelni, magazinski format sa slikama kroz koje možete da listate, ili dinamičan raspored sa prilagođenim korisničkim interfejsom zasnovanim na zahtevu.

Gemini 3 Pro u AI Mode-u – funkciji Google Search-a ojačanoj veštačkom inteligencijom – takođe će prikazivati vizuelne elemente, poput slika, tabela, mreža i simulacija na osnovu korisničkih upita. Model je takođe sposoban da obavi više pretraga koristeći unapređenu verziju Google „query fan-out tehnike”, koja sada ne samo da razbija složenija pitanja na delove i pretražuje ih, već i bolje razume nameru korisnika, što unapređuje pretragu. Google izaziva OpenAI, opisujući Gemini 3 Pro kao model koji je manje sklon praznim komplimentima tipičnim za ChatGPT. Doshi kaže da ćete primetiti upadljive promene u odgovorima Gemini 3 Pro modela, koji Google opisuje kao pametan, sažet i direktan, koji klišee i laskanje menja za istinski uvid – govori ono što vam je potrebno da čujete, a ne samo ono što želite da čujete. Kompanija dodaje da model pokazuje i smanjenu servilnost, problem koji je OpenAI morao da rešava ranije ove godine.

Uz ova poboljšanja, Gemini 3 Pro donosi i bolji rezonovanje i agentske sposobnosti, završava kompleksnije zadatke i pouzdano planira unapred. Model pokreće eksperimentalnu funkciju Gemini Agent, koja može da izvršava zadatke u ime korisnika unutar Gemini aplikacije – poput pregleda i organizovanja mejlova, ili istraživanja i rezervisanja putovanja.

Gemini 3 Pro je dostupan svima u Gemini aplikaciji, dok Google AI Pro i Ultra pretplatnici u SAD mogu da isprobaju Gemini Agent u Gemini aplikaciji, kao i Gemini 3 Pro u AI Mode-u tako što će izabrati „Thinking” iz padajućeg menija u okviru modela.