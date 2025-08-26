Google lansirao Deep Think, najnapredniji AI model dostupan samo Ultra pretplatnicima

Google je započeo širu distribuciju Deep Think modela, svog najnaprednijeg AI sistema za rezonovanje, ekskluzivno za Gemini AI Ultra pretplatnike. Ovaj model, prvi put prikazan na Google I/O, sada je dostupan korisnicima koji plaćaju najskuplji paket veštačke inteligencije kompanije, u iznosu od $250 mesečno.

Olimpijskom logikom do svakodnevne primene

Deep Think je varijacija modela koji je nedavno postigao zlatni standard na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi. Verzija koja je sada javno dostupna, prema internim testovima Google-a, dostiže nivo bronze, uz znatno bržu obradu i bolje performanse u svakodnevnim zadacima. Zlatna verzija ostaje u fazi testiranja i trenutno je dostupna samo odabranim matematičarima i istraživačima.

Kako Deep Think funkcioniše i zašto je poseban

Ono što izdvaja Deep Think jeste njegova sposobnost tzv. paralelnog razmišljanja, tehnike koja omogućava AI-u da istovremeno generiše i razmatra više ideja. Osim toga, model je multimodalan, što znači da može analizirati i kombinovati tekst, slike i zvuk u okviru jedne sesije.

Prema Google-u, Deep Think je nadmašio konkurenciju na nizu AI testova, uključujući Humanity’s Last Exam i LiveCodeBench, gde je pobedio OpenAI-ev o3, xAI-ev Grok 4 i čak Gemini 2.5 Pro.

Ograničen pristup, ali dostupan već danas

AI Ultra pretplatnici već danas mogu pristupiti Deep Think funkcijama u okviru Gemini aplikacije, ali uz ograničen broj dnevnih upita. Google još nije precizirao koliko tačno promptova korisnici mogu postaviti dnevno.

Iako je cena od $250 mesečno visoka, Google očigledno cilja profesionalce, istraživače i kompanije koje žele pristup najnaprednijoj AI tehnologiji, pre nego što eventualno omogući širu dostupnost u budućnosti.

Izvor: Engadget