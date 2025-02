Google Lens konačno daje prednost pretragama putem kamere

Google je poznat po razvoju parova proizvoda koji, ako već nisu u direktnoj konkurenciji, često dupliciraju slične funkcionalnosti.

Lens više neće otvarati galeriju lokalnih slika prilikom pokretanja, već će direktno prelaziti na viewfinder

Imali smo Gmail i Inbox, Duo i Meet, kao i Wallet i Pay. Trenutno je Circle to Search jedna od omiljenih novih funkcija na Androidu, koja se stalno unapređuje. Međutim, funkcionalno gledano, Circle to Search podseća na novi način pristupa Google Lens-u. Umesto da prepusti svu pažnju ovom alatu, Lens je dobio malu, ali važnu promenu koja ga čini jednako responzivnim kao Circle to Search.

Jedna od glavnih prednosti Circle to Search je brzina kojom možete početi da ga koristite – samo dugo pritisnete navigacionu traku ili dugme za početni ekran. Nasuprot tome, pokretanje Google Lens-a je do sada bilo nešto sporije. Lens je otvarao dvodelni ekran sa galerijom lokalnih slika na dnu i viewfinder na vrhu. Pre nego što biste počeli da tražite nešto, morali ste da potvrdite nameru da koristite kameru.

Ovaj pristup je imao smisla ako ste većinu vremena koristili Lens za pretrage iz galerije. Ipak, s obzirom na to koliko često koristimo Lens za pretragu objekata iz stvarnog života pomoću kamere, proces je bio pomalo nezgodan.

Google je sada rešio ovaj problem. Prema izveštaju 9to5Google, Lens na Androidu i iOS-u sada odmah prelazi na viewfinder čim ga pokrenete. Naravno, i dalje možete dodirom ili prevlačenjem iz donjeg dela ekrana otvoriti galeriju za pretragu statičnih slika, ali Lens sada jasno daje prednost unosima putem kamere.

Iako Lens i Circle to Search i dalje deluju kao dve strane iste medalje, ova promena pomaže u njihovom razlikovanju: Lens sada omogućava brži pristup kameri, dok Circle to Search ostaje jednostavan za upotrebu sa statičnim slikama.

Izvor: Androidauthority

Podelite s prijateljima

Tweet