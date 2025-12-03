Google mape proveravaju mesta za punjenje EV vozila

Novo ažuriranje Google mape pokazuje mesta gde je moguće puniti vozilo.

Google Mapa donosi nove alate a za jedan se posebno smatra da će biti popularan. Reč je o prikazivanju dostupnosti punjača za elekrična vozila. Aplikacija je do sada prikazivala lokaciju punjača ali ne i dostupnost. Sada će korisnici moći da isprate u realnom vremenu da li ima slobodnih punjača u njihovoj blizini.

Ova funkcija će pokazati koliko će punjača biti verovatno dostupno prilikom vašeg dolaska ali i realno trenutno stanje. Mapa ne može da predvidi da li će neko stići pre vas ali može da vas obavesti da li sada ima uopšte smisla kretati se ka određenom punjaču.

Nova funkcija biće dostupna sledeće nedelje za korisnike Android Auto i automobile koji imaju ugrađen Google.

Osim ove izmene Google Mapa je integrisala Gemini koji će biti korisnicima dostupan kao vodič u svakom momentu. Očekuje se da će ova funkcija biti posebno popularna jer smanjuje potrebu za upotrebom ruke prilikom pretraživanja.

Izvor: engadget.com