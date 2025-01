Google Maps će promeniti ime „Meksičkog zaliva“ u „Američki zaliv“

Google je rešio da preimenuje „Meksički zaliv“ (Gulf of Mexico) u „Američki zaliv“ (Gulf of America), ali te promene neće biti vidljive odmah, ni svima. Ažuriranje imena će se obaviti nakon što američka vlada ažurira Informacioni sistem geografskih imena (Geographic Names Information System – GNIS), koji je savezni i nacionalni standard za geografsku nomenklaturu. Google mape će promeniti i ime najvišeg planinskog vrha u Severnoj Americi, iz Denali (ime koje su mu dali starosedeoci Aljaske), u Mount McKinley.

Kompanija je tim povodom objavila da ima dugogodišnju praksu da menja imena u mapama, nakon što se ona ažuriraju u zvaničnim Vladinim resursima. Predsednik Donald Trump potpisao je prošle nedelje naredbu o promeni imena vodenog tela, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je u petak objavilo da je Meksički zaliv sada zvanično dobio naziv Američki zaliv.

Interesantno je da ove promene neće biti vidljive svima. Novo ime će moći da vide samo korisnici Google-a u SAD-u, dok će korisnici iz Meksika i dalje videti staro ime. Ostali korisnici, širom sveta, imaće u Google mapama upisana oba imena. Google je rekao da je to uobičajena dugogodišnja praksa, da se zvanična lokalna imena drugačije prikazuju od zemlje do zemlje, a to se najčešće primenjuje na lokacijama gde postoje teritorijalni sporovi.

Izvor: Engadget

