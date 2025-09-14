Google Maps imao prekid u radu

Google Maps pretrpeo je prekid u radu koji je onemogućio mobilnu verziju servisa da u potpunosti učita mapu ili pruži pravce za kretanje.

Google još uvek nije pružio objašnjenje

Više od 4.000 prijava korisnika zabeleženo je na platformi Downdetector od početka problema. Google-ova stranica za status servisa navela da kompanija istražuje problem sa Maps SDK i Navigation SDK. Google je saopštio da je problem rešen i da će objaviti „analizu ovog incidenta“ nakon završetka interne istrage.

U jeku prekida, aplikacije za Android i iOS nisu mogle da prikažu mapu, liste objekata niti da pruže navigacione smernice. U pojedinim slučajevima, aplikacije su prikazivale i poruku o grešci da Google Maps „ne može da dođe do servera“. Uzrok prekida nije pogodio veb verziju servisa, koja je nastavila da funkcioniše normalno.

Googleova stranica za status ažurirana je sa informacijom da je „u toku rad na otklanjanju problema“ i da postoje „znaci oporavka“. Tridesetak minuta kasnije, kompanija je navela da je problem delimično rešen. Ipak da još ne može da precizira kada će u potpunosti biti otklonjen.

U opisu problema, Google još uvek nije pružio objašnjenje za uzrok niti detalje o koracima za njegovo rešavanje.

Poslednji veliki prekid Google-ovih servisa zabeležen je u junu. Tada je uglavnom bio pogođen Google Cloud, što je uticalo na rad brojnih klijenata, među kojima su bili Spotify i Snapchat.

Izvor: Engadget