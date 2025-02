Google Maps menja ime Meksičkog zaliva u Američki zaliv, ali samo za korisnike u SAD-u

Google Maps planira da preimenuje „Gulf of Mexico“ u „Gulf of America,“ ali korisnici još uvek neće videti ovu promenu u aplikaciji. Prema objavama na zvaničnom News from Google nalogu, ažuriranje će biti uvedeno nakon što američka vlada ažurira svoj Geografski informacioni sistem (GNIS), koji predstavlja zvanični standard za geografske nazive u SAD-u.

Promena naziva usklađena sa odlukom američke vlade

Pored ove promene, Google Maps će promeniti i naziv najvišeg planinskog vrha u Severnoj Americi iz Denali, kako ga nazivaju domorodački narodi Aljaske, u Mount McKinley, u skladu sa ažuriranjem GNIS-a.

Google je naveo da je dugogodišnja praksa kompanije da nazive u svojoj aplikaciji ažurira tek nakon što budu zvanično promenjeni u državnim izvorima. Prošle nedelje, predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu naredbu kojom se zvanično menja naziv ovog vodenog tela, a Ministarstvo unutrašnjih poslova SAD-a je u petak objavilo da se sada zvanično naziva „Američki zaliv.“

Međutim, ova promena će biti vidljiva samo korisnicima iz Sjedinjenih Država. Za korisnike u Meksiku, zaliv će i dalje biti prikazan kao „Gulf of Mexico.“ Korisnici iz drugih zemalja videće oba naziva u aplikaciji. Google je objasnio da je njihova dugogodišnja praksa da prikazuju zvanične lokalne nazive kada se oni razlikuju između zemalja, što se već primenjuje u slučajevima spornih geografskih lokacija, poput naziva „Sea of Japan.“

Ova promena predstavlja deo kontinuiranih napora Google-a da svoje usluge prilagodi zvaničnim standardima svake zemlje, dok istovremeno poštuje lokalne i međunarodne razlike u nazivima.

Izvor: Engadget

