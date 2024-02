Google Maps na Androidu napokon dobija korisnu funkciju za praćenje vremena

Google Maps na Androidu dobija korisnu funkciju za praćenje vremena koja prikazuje podatke o vremenu i kvalitetu vazduha tamo gde gledate, inspirisana verzijom za iOS.

Nema više prebacivanja između aplikacija da biste videli da li je vreme savršeno za piknik ili je grad zagađen

Ažuriranje, koje se prvi put pojavilo u oktobru prošle godine, uvodi mali box ispod trake za pretragu, prikazujući trenutnu temperaturu, vremenske uslove i indeks kvaliteta vazduha (AQI) na određenom području.

Baš kao i njegov pandan na iOS-u, informacije u tom box-u se ažuriraju dok se krećete po mapi. I on nestaje kada dodirnete nešto. Ako dodirnete ikonu vremena, dobićete više detalja, poput prognoze za šest sati i “feels like” temperaturu. Osim toga, dodirivanjem AQI-a možete da vidite trenutni sloj mape kvaliteta vazduha.

Google Maps dobija svoje informacije o temperaturi, kiši i kvalitetu vazduha od The Weather Channel-a. Ako želite detaljnije da istražite vreme na Maps-u, samo pogledajte proširene informacije o vremenu, i naći ćete korisnu prečicu do The Weather Channel-a odmah ispod prognoze za šest sati.

Imati vremensku prognozu na Maps-u jednostavno ima smisla, posebno kada je u pitanju navigacija. Dok se krećete po mapi, informacije o vremenu se menjaju u hodu, dajući vam stvaran osećaj za ono što se dešava upravo tamo gde se nalazite.

Sa integracijom vremena, možete da istražujete više od trenutnog vremena na Maps-u. Na primer, možete da pogledate punu prognozu, uključujući narednih nekoliko sati, ne samo za vaš trenutni položaj već za bilo koje mesto koje učitate na mapi.

U međuvremenu, korisnici Maps-a na iOS-u već oko četiri godine uživaju u ažuriranjima vremena u realnom vremenu. Nejasno je zašto je Googleu toliko dugo trebalo da prenese ovu ideju na svoju platformu.

U svakom slučaju, Google je unapredio iskustvo s Maps-om, a ponekad je najjednostavniji trik da pogledate sjajne stvari koje aplikacija ima na drugim platformama i jednostavno ih podelite sa svima ostalima.

Možda još uvek nisu svi korisnici imali priliku da koriste ovu funkciju, ali uskoro će postati dostupna svima sa najnovijim ažuriranjem aplikacije.

Izvor: Androidcentral

Podelite s prijateljima

Tweet