Google Maps predstavlja revolucionarnu novu funkciju

Funkcija je trenutno dostupna korisnicima u Australiji

Google neprestano poboljšava i ažurira Google mape – od automobila s kamerama koji se voze po gradskim centrima kako bi ažurirali Streetview slike, preko dodataka mapama na osnovu predloga korisnika, do recenzija restorana, integracija sa Uberom i još mnogo toga. Međutim, najnovija nadogradnja trenutno je ograničena na one koji žive u Sidneju u Australiji. Google se udružio sa Transportom za Novi Južni Vels kako bi svoju korisnu Streetview tehnologiju, koja vam omogućava da pogledate okolinu iz perspektive prvog lica, preneli u unutrašnjost desetina železničkih stanica.

Dakle, ako planirate putovanje i želite da znate kako će izgledati unutrašnjost železničke stanice – sada to možete da vidite kao da ste već tamo. Da li želite da znate postoji li određena radnja u stanici u koju idete? Sada ćete moći da proverite. Želite da znate da li će vaš transfer sa jednog železničkog terminala na drugi biti očigledno označen ili će to biti noćna mora usred gužve u špici? Sada ćete i to moći da proverite. Baš kao što sada koristite Streetview da biste proverili kako izgleda vaše odredište – da biste znali šta možete očekivati, unošenje funkcije u železničke terminale znači da ćete se moći bolje upoznati sa svakim korakom putovanja pre nego što krenete.

Ukupno će Streetview slike biti dostupne za 130 železničkih stanica i desetak stanica metroa širom Sidneja. Koristeći Streetview u zatvorenom, moći ćete virtuelno da se krećete interaktivnim panoramskim slikama unutar sidnejskih stanica, tako da ćete znati svoj put kad stignete tamo, obećava Google. Uz malo sreće, Google će u narednim godinama sarađivati sa drugim lokalnim vlastima i transportnim kompanijama širom sveta kako bi omogućio svoje kamere od 360 stepeni na više stanica, autobuskih stajališta i perona. I ne samo to, već je partnerstvo sa Transportom za Novi Južni Vels takođe rezultiralo novom funkcijom pristupačnosti. Google Maps će sada ponuditi detaljna detaljna uputstva za dostupne rute preko 70 železničkih i metro stanica širom Sidneja. Dakle, ako trebate da planirate rutu koja uzima u obzir vaše potrebe za mobilnošću, Google kaže, „ovi alati omogućavaju ljudima da pronađu najbolje i najpristupačnije ulaze, izlaze, signalizacije i staze unutar stanice i bolje predvide vreme putovanja u tranzitu duž ovih staza“.

Da biste iskoristili prednost funkcije, moraćete da dodirnete Directions meni nakon što unesete odredište. Sve je ovo prilično standardno. Google mape će tada učitati brojne opcije – od uputstava za pešačenje, vožnje, javnog prevoza, vožnje bicikla i još mnogo toga. Dodirnite ikonu javnog prevoza, a zatim dodirnite opcije rute koje uključuju „pristup invalidskim kolicima“, „manje transfera“ i „manje hodanja“. To će Google mapama reći da želite pristupnu rutu, pa će ucrtati uputstva na osnovu stanica sa pristupom bez hodanja i još mnogo toga.

