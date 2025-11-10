Google Maps uvodi režim uštede energije za navigaciju

Google Maps testira novu opciju pod nazivom Power Saving Mode, namenjenu korisnicima koji često koriste navigaciju u situacijama kada im je telefon na „kritičnoj bateriji“.

Minimalizam na maksimumu — telefon troši manje baterije, ali vidite manje na ekranu

Ovaj režim je otkriven kroz APK teardown verzije 25.44.03.824313610 aplikacije za Android. Kodovi koji su pronađeni sugerišu da će aktiviranje nove funkcije uglavnom ukloniti skoro sve vizuelne elemente — boje, zgrade u 3D, tekstualne oznake i dodatne informacije ostaju van ekrana, a preostaju jedino najbitniji parametri kao što su sledeći skretanje i preostalo vreme puta.

Takođe, način aktiviranja je neuobičajen — funkcija može biti pokrenuta pritiskom na fizičko dugme za aktiviranje ekrana, umesto standardnog menija u aplikaciji. To implicira da Google želi da režim bude dostupan brzo i u situacijama kada korisnik odmah mora da štedi bateriju. Kod takođe sugeriše da režim neće raditi u pejzažnom položaju (landscape) na ekranu — verovatno zbog potrošnje i optimizacije.

Prema izvorima, novi režim će pokrivati različite načine kretanja — vožnja, pešačenje i vožnja na dve točka — ali za sada nije potvrđeno da li će biti dostupan za javni prevoz, gde su potrebne detaljnije informacije.

Koristeći ovu funkciju, korisnici bi mogli da produže trajanje baterije značajno — posebno tokom dugih putovanja gdje nema lako dostupnih punjača. U budućnosti, Google bi mogao da uvede dodatne opcije u okviru režima, kao što su potpuno monohromatski ekran, redukovano osvetljenje i isključivanje pozadinskih procesa koji troše energiju.

Režim je još u fazi razvoja i nije potvrđeno kada će biti dostupan svim korisnicima. Međutim, činjenica da je već otkriven u beta verziji aplikacije implicira da je pokazatelj ozbiljnog rada ka tome da navigacija postane energetski efikasnija.

Izvor: Androidauthority