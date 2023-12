Google Maps: Više kontrole za korisnike

Google Maps aplikacija dobija neka zanimljiva ažuriranja, recimo više opcija za kontrolisanje podataka o lokacijama na kojima su korisnici bili. U centru svega je plava tačka koju dobro znaju svi koji mapu redovno koriste.

Plava tačka označava korisnika na mapi, a sada i prečicu do brzog podešavanja. Kad se klikne na nju korisnik može da kontroliše stvari poput istorije kretanja, te da li je lokacija uređaja uključena ili isključena.

Kada se koriste Google Maps istorija lokacija je obično isključena. Ako je korisnik uključi podaci se čuvaju u cloud-u, a mogu da se vide u okviru Timeline opcije u apliakciji. S novim Google Maps ažuriranjem podaci će se čuvati lokalno umesto na Cloud lokaciji (korisnici će moći ručno da izaberu i ovu opciju ako žele).

Tu su i druge promene – korisnici će uskoro moći lako da brišu sve podatke koji su u vezi s nekom određenom lokacijom direktno u Maps apliakciji ( i do sada su mogli da se brišu u Timeline opciji, ali su ostajali sačuvani u Google Web i App Activity ako su bili uključeni), vreme čuvanja istorije lokacija se skraćuje na 2 do 3 meseca umesto dosadašnjih 18, te drugo. Novine bi do korisnika trebalo da stignu u narednih nekoliko nedelja.

