Google Meet dodaje Global Dialing pretplatu za korisnike Workspace-a

Nova funkcija za Google Meet

Pretplata na Google Meet Global Dialing, koja zapravo nije strukturisana kao pretplata, omogućava „odlazne pozive ka globalnim destinacijama i pozive na sastanke iz više zemalja“. Organizacije samo plaćaju tarife po minutu za pozive sa administratorima koji mogu da iskoriste postojeći Google Voice audit log kako bi raščlanili i nadgledali upotrebu. Omogućeno je korisnicima da biraju pozive u više od 100 zemalja direktno iz Meet poziva, povećava se broj zemalja koje korisnici mogu nazvati na preko 80, a uskoro će ih biti i više.

Krajnji korisnici mogu brzo da pozivaju i dodaju ljude na sastanke, kao i da iskoriste funkciju „Call me“ za usmeravanje zvuka preko telefona. Pozivanje je takođe korisno za one sa ograničenom propusnom vezom ili za mobilne uređaje. Pretplata na Google Meet Global Dialing trenutno je aktivna u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španiji, Portugalu, Danskoj, Švedskoj, Švajcarskoj, Irskoj, Holandiji, Nemačkoj, Italiji, Austriji i Belgiji za sledeće nivoe: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Nonprofits, Education Fundamentals i Education Plus, kao i G Suite Basic i Business klijentima.

