Google Meet prevodi govor u kucanu reč

Poslovni saradnici koji komuniciraju preko Google Meet video servisa, a ne govore istim jezikom, sada imaju novu alatku za prevođenje u realnom vremenu – pod uslovom da pređu na Google Meet beta.

Naime, Google je nedavno najavio opciju za prevođenje onoga što je izgovoreno na nekom video sastanku, a tako da se prevod na ekranu pojavljuje u obliku zapisa. Kada je funkcija uključena, Meet automatski jedan jezik prevodi u drugi, te prevod odmah prikazuje korisniku koji ga je tražio. Za sada su podržani samo sastanci na engleskom jeziku, a izgovoreno može da se prevede na španski, francuski, portugalski i nemački.

Prednosti ovakvog načina prevođenja su jasne, te pomažu i onima koji govore i onima koji slušaju. Funkcija je trenutno dostupna Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, te Teaching & Learning Upgrade korisnicima, ali samo u beta verziji. Još uvek se ne zna kada će ova korisna funkcija postati globalno dostupna, nadamo se uskoro.

Izvor: Mashable

