Google Meet sada može detektovati kada fizički podignete ruku

Kako je najavljeno ranije ove godine, Google Meet sada koristi detekciju gestova kada fizički podignete ruku kako biste aktivirali odgovarajući indikator.

Google uvodi gest podizanja ruke u Meet tokom narednih nedelja

Trenutno, “Raise hand” je dugme u donjoj traci koje obaveštava ljude kada imate nešto da kažete. Posebno je korisno tokom sesija pitanja i odgovora i drugih oblika moderacije.

Google Meet na vebu sada može prepoznati kada to uradite ispred kamere. Treba da zadržite ruku podignutom neko vreme dok se ne kompletira progres bar za “Raising your hand “.

Preporučuje se da ruku držite “dalje od lica i tela”. U međuvremenu, Meet je dovoljno kontekstualan da isključi detekciju gestova kada ste aktivni govornik. Detekcija će se nastaviti nakon toga.

Ova funkcija je podrazumevano isključena i može se omogućiti putem opcije More options > Reactions > Hand Raise Gesture. Slično tome, kao što Google Camera na Pixel telefonima može pokrenuti tajmer za selfi kada podignete dlan.

Google uvodi gest podizanja ruke u Meet tokom narednih nedelja, i trenutno je dostupan samo za poslovne naloge: za korisnike Google Workspace Business Plus, Business Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Education Plus, korisnike Teaching and Learning Upgrade, i pretplatnike na Google Workspace Individual.

