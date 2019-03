Google: Mejlovi kao web-stranice

Google je zvanično lansirao Accelerated Mobile Pages (AMP) za mejl – open source okvir za developere koji im pomaže da kreiraju mobilne sadržaje koji se brže pokreću – a kao deo napora da mejl poruke od statičnih dokumenata postanu dinamične, te dobiju funkcionalnost koju imaju web-stranice. Tako AMP za mejl stiže na Gmail, a format će podržavati i Yahoo Mail, Outlook i Mail.ru.

Kompanija je ovu inicijativu najavila još pre godinu dana, te je još tada rečeno da će se osnovne poruke pretvoriti u prostor koji omogućava više funkcija. Eksperti ističu da se tokom decenija internet iskustvo bitno transformisalo, i da se od statičnih sadržaja stiglo do interaktivnih aplikacija, samo je mejl ostao isti, tako da još uvek služi samo kao jednostavni kanal za dobijanje informacija, budući da korisnici moraju da kliknu na link koji dobiju u sklopu poruke, te odu na drugi sajt da bi informaciju pročitali do kraja. Sa AMP-om se to menja, te poruke postaju interaktivne, što znači da će korisnici više stvari moći da obavljaju direktno u mejlu, a da ne napuštaju mejl klijenta.

Eksperti ističu da se nova funkcionalnost neće svima dopasti, budući da AMP kreira infrastrukturu koja ne bi bila potrebna ako bi se kreirali brži i jednostavniji web sajtovi. Ipak, ovo je korak ka tome da se funkcionalnost mejla bitno poveća, te da interaktivni okvir omogući da se poslovi obavljaju brže, a bez napuštanja poruke.

Izvor: Tech Crunch

