Google menja Discover feed

Google je najavio značajne izmene u načinu funkcionisanja Discover feed-a, servisa koji korisnicima nudi personalizovan pregled vesti i članaka.

Društveni mediji i kratki video klipovi ulaze u preporučene sadržaje

U narednim nedeljama, pored tradicionalnih novinskih tekstova i blogova, u feed će početi da se pojavljuju i objave sa društvenih mreža poput Instagram-a i X-a (bivši Twitter), kao i kratki video klipovi sa YouTube Shorts-a. Prema navodima kompanije, istraživanja su pokazala da korisnici žele raznovrsniji miks sadržaja koji bolje odražava način na koji inače konzumiraju informacije na internetu. Na taj način Discover postaje direktnija konkurencija algoritamskim feed-ovima društvenih mreža koje dominiraju pažnjom publike.

Novi alati za prilagođavanje

Da bi korisnici imali veću kontrolu, Google uvodi set novih opcija:

mogućnost praćenja određenih autora ili izdavača,

pregled najnovijih objava kreatora pre nego što se odluči za praćenje,

detaljnije podešavanje tipa sadržaja koji se želi videti u feed-u.

Ovo je nastavak trenda prelaska sa potpuno algoritamskih preporuka ka kombinovanom modelu, u kojem korisnici aktivno učestvuju u oblikovanju svog informacionog okruženja.

Eksperimenti sa AI funkcijama

Paralelno sa ovim izmenama, Google testira i dodatne opcije:

AI-generisane sažetke članaka za brzi pregled najvažnijih informacija,

alat koji može da kreira personalizovani podcast zasnovan na sadržaju iz korisnikovog feed-a.

Ove inovacije osmišljene su da modernizuju način na koji se sadržaj prikazuje i da ga prilagode različitim navikama korisnika.

Potencijalni rizici

Iako dodavanje sadržaja sa društvenih mreža donosi veću raznovrsnost, ono otvara i pitanje dezinformacija. Platforme poput X-a često su izvor netačnih ili manipulisanih objava, a njihov ulazak u Discover može povećati rizik od širenja nepouzdanih informacija.

Google će morati da pronađe balans između atraktivnog i raznolikog feed-a i zaštite korisnika od problematičnog sadržaja.

Nove funkcije čine da Google Discover više liči na društvene mreže, sa naglaskom na interaktivnost i personalizaciju. Ipak, dodavanje društvenih objava može biti dvosmisleno: s jedne strane pruža bogatije iskustvo, a s druge može otvoriti vrata dezinformacijama. Izmene će biti postepeno uvedene u narednim nedeljama.



