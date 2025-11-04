Google Messages bi uskoro mogao dobiti Trash folder

Google Messages, popularna aplikacija za razmenu poruka na Android uređajima, možda će uskoro dobiti funkciju koja je korisnicima već dobro poznata iz drugih aplikacija – Trash folder. Ova funkcionalnost omogućila bi korisnicima da obrisane poruke privremeno čuvaju pre nego što budu trajno uklonjene sa uređaja, što može biti izuzetno korisno u slučaju slučajnog brisanja važnih poruka.

Kako će ovo funkcionisati?

Nedavni uvidi u beta verziju aplikacije otkrili su kod koji upućuje na implementaciju Trash foldera. Konkretno, linije koda poput <string name="trash_folder_activity_title">Trash</string> i SQL komande kao što su CREATE TABLE trashed_conversations sugerišu da se funkcionalnost razvija. Trenutno nije moguće aktivirati korisnički interfejs za ovu opciju, što znači da je još u fazi razvoja i testiranja.

Ako Trash folder bude implementiran, on bi mogao funkcionisati slično kao u Gmail-u, gde obrisane poruke ostaju u folderu određeni period, na primer 30 dana, pre nego što budu automatski trajno uklonjene. Ovo bi korisnicima pružilo vreme da povrate slučajno obrisane poruke, čime bi se izbegle frustracije povezane sa trajnim gubitkom podataka. Trenutno, jedina slična funkcionalnost u Google Messages je arhiviranje poruka, koje omogućava čuvanje poruka dok sam korisnik ne odluči da ih obriše.

Važno je napomenuti da, iako je kod već prisutan u beta verziji aplikacije, još uvek nema zvaničnih informacija o tome kada će Trash folder postati dostupan svim korisnicima. APK teardown alati samo predviđaju funkcionalnosti koje mogu biti implementirane, ali nije garantovano da će se sve one pojaviti u finalnoj verziji. Ipak, činjenica da se funkcija razvija signalizira da Google nastavlja da unapređuje svoju aplikaciju i uvodi opcije koje poboljšavaju korisničko iskustvo.

Za korisnike koji često greškom brišu poruke ili žele dodatnu kontrolu nad svojim razgovorima, Trash folder bi mogao postati značajna nadogradnja. Očekuje se da će ova funkcija biti deo budućih ažuriranja Google Messages aplikacije, čime bi se unapredila sigurnost i praktičnost korišćenja.

Izvor: Android Authority