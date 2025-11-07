Google Messages dobija novi meni i lakši pristup funkcijama

Google Messages aplikacija za Android uskoro će dobiti osvežen meni, čime će korisnicima biti omogućeno brže i jednostavnije korišćenje svih ključnih funkcija. Promene su deo šire strategije kompanije da poboljša korisničko iskustvo i ubrza pristup opcijama unutar aplikacije.

Šta donosi novi meni

Novi meni će objediniti više opcija koje su ranije bile razbacane po različitim delovima aplikacije. Korisnici će moći da brže pristupe funkcijama poput deljenja fajlova, GIF-ova, nalepnica i QR kodova. Takođe, meni olakšava pristup postavkama i upravljanje razgovorima, čime se smanjuje broj klikova potrebnih za obavljanje osnovnih zadataka.

Osim što ubrzava rad sa aplikacijom, novi dizajn menija fokusira se i na preglednost. Google uvodi čistiji izgled sa jasnijim ikonama, što olakšava pronalaženje funkcija, posebno novim korisnicima. Promena takođe uključuje bolju integraciju sa Google-ovim servisima, što znači da će povezivanje sa drugim aplikacijama i funkcijama u ekosistemu biti brže i jednostavnije.

Testiranje nove funkcije je već počelo u okviru beta verzija aplikacije, a očekuje se da će postepeno biti dostupna svim korisnicima tokom narednih meseci. Google ističe da promene neće uticati na osnovne funkcionalnosti aplikacije, već samo unaprediti način na koji korisnici koriste već postojeće alate.

Ova nadogradnja je deo kontinuiranog trenda u Google Messages aplikaciji, gde kompanija redovno uvodi male, ali značajne izmene kako bi korisničko iskustvo bilo jednostavnije i intuitivnije. Sa ovim osveženjem menija, Google dodatno jača svoju aplikaciju kao glavni alat za SMS i RCS komunikaciju na Android uređajima.

Izvor: Android Authority