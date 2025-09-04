Bizit 2025
Google mora da podeli podatke sa rivalima da izbegne prodaju Chrome-a

Marija Ljevnaic

Američki savezni sud je naložio da Google neće morati da prodaje svoj veb pregledač ukoliko podeli informacije sa konkurentima.

Google neće morati da proda Chrome ali će morati da podeli podatke sa konkurencijom. Okružni sudija je doneo presudu višegodišnjeg pravnog rata oko dominacije Google u online pretrazi.

Slučaj se odnosio na poziciju Google kao podrazumevanog pretraživača na nizu sopstvenih proizvoda kao što su Andorid ali i na proizvodima drugih kompanije.

U prvo vreme ministarstvo pravde je zahtevalo da Google proda Chrome ali je odluka suda da to ne mora da se dogodi. Sudskom presudom Google je dobio zabranu da ima ekskluzivne ugovore i u obavezi je da podeli podatke o pretrazi sa konkurentima.

Google je predložio manje drastična rešenja i nadao se da će moći da izdejstvuje da podeli prihode sa kompanijama koje imaju njegov pretraživač.

Ipak presuda je bila sasvim drugačija. Akcije Google su skočile za 8% nakon presude a i proizvođači pametnih telefona će imati koristi od ovakve presude.

Google svakako nije zadovoljan novom presudom. Sada više neće moći da plaća milijarde drugim kompanijama kako bi sebe promovisao i u obavezi je da se ponaša konkurentno što joj je strano barem za sada.

Izvor: bbc.com

