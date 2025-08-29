Google najavio da će Fox kanali nestati sa YouTube

YouTube najavio uklanjanje Fox kanala sa YouTube TV.

YouTube je najavio da će možda da ukloni Fox kanale sa svoje platforme za strimovanje televizije ukoliko ovde dve kompanije ne postigu dogovor.

Datum za obnavljanje ugovora između YouTube TV i Foxa je u sredu a trenutno se kompanije nalaze u tekućim pregovorima ali za sada se ne čini da će uspeti da se dogovore. YouTuBe TV je korisnicima već poslao mejl u kojem ih već obaveštava da postoji mogućnost da Fox kanali nestanu iz ponude.

Ukoliko se novi sporazum ne postigne do 17 časova u sredu Fox kanali biće uklonjeni sa ove platforme.

Sukob sa Foxom je najnoviji ugovori spor između kompanija za sadržaj i distributerskih mreža. Gledaoci zbog ovakvih odnosa sve više napuštaju kablovsku televiziju koja je postala sve neizvesnija svuda u svetu.

Ukoliko Fox bude trajno ili duže nedostupan YouTube TV je najavio da će dati svojim članovima 10 dolara članarije jer nisu ostvarili prema njima obaveze na koje su se dogovorili.

Tačni razlozi ovakve svađe i odlaganja još uvek nisu poznati.

Izvor: cnbc.com