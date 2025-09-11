Google najavio nove pametne uređaje za kuću za oktobar

Google sprema nove proizvode za pametne domove.

Google je objavio da će 1. oktobra ponuditi nove pametne kućne uređaje. Google je već pokazao neke od mogućnosti svog pametnog doma Gemini na događaju „Made by Google“ prošlog meseca, tako da izgleda da je sada vreme da se zvanično najave neki uređaji koji mogu da iskoriste te prednosti.

Nedavna serija curenja informacija sugerisala je da će se pojaviti novi zvučnik, nove unutrašnje i spoljašnje kamere i novo video zvono na vratima. Google već nekoliko godina nije osvežio liniju proizvoda Nest tako da bi ova ažuriranja mogla biti preko potrebna. Gemini će omogućiti prirodnije razgovore sa ovim uređajima, kao i multimodalne funkcije, kao što je mogućnost razgovora sa vašim uređajem o tome šta je vaša bezbednosna kamera videla tokom dana.

Ipak za sada se još uvek malo zna o tome šta Google planira da ponudi u oktobru. Verovatno će tokom narednih dana biti više „curenja informacija“.

Izvor: tech.yahoo.com