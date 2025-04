Google napravio AI model koji može da priča s delfinima

Nakon što je „savladao“ umetnost i pravljenje video sadržaja, AI ulazi u svet komunikacije s delfinima. DolphinGemma je veliki jezički model kompanije Google, a trebalo bi da pomogne naučnicima u razumevanju ovih morskih stvorova.

Jedan od velikih problema u izučavanju života životinja je to što niko sa sigurnošću ne može da tvrdi šta misle dok komuniciraju sa pripadnicima svoje vrste. AI bi tu mogao da pomogne, a nakon što savlada šablone u komunikaciji ovih bića. Razgovor s delfinima u današnjem svetu možda i nije najvažnija stvar, posebno ako se ima u vidu da delfine niko nije ni pitao da li im se razgovara s ljudima (mada će s novim jezičkim modelom i to možda biti moguće), ali su u kompaniji Google odlučili da je čovečanstvu potrebno baš to.

Naučnici u okviru Wild Dolphin Project (WDP) delfine proučavaju već decenijama, a subjekat je grupa sidrastih delfina (Stenella frontalis) u blizini Bahama. Grupu proučavaju već generacijama, a primarni cilj im je razumevanje komunikacije i društvenih odnosa u okviru grupe. Novi AI model bi tu mogao da im pomogne.

DolphinGemma uz pomoć napredne audio tehnologije može da transformiše zvukove u format koji AI ume da analizira. Uprkos tome što se radi o moćnom modelu, dovoljno je efikasan da može da radi na pametnim telefonima, što naučnicima olakšava posao i smanjuje potrebu za skupom opremom.

Već je poznato da delfini iz različitih oblasti različito zvuče, što ukazuje na to da koriste različite „dijalekte“, možda čak „jezike“. Odavno se postavlja pitanje da li se grupe iz različitih regija uopšte razumeju, a uskoro bismo mogli da dobijemo odgovor na to pitanje.

