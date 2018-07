Google navodno usporava YouTube na konkurentskim pretraživačima

Oni koji često koriste YouTube verovatno su već primetili da sajt sporije funkcioniše u poslednjih nekoliko meseci, a sve zbog Polymer redizajna, koji najbolje funkcioniše u Chrome-u, dok druge pretraživače značajno usporava.

Tako novi dizajn može da dovede do toga da je YouTube-u potrebno pet puta više vremena da učita stranice na rivalskim pretraživačima, a poput Mozilla Firefox-a i Microsoft Edge-a, a zbog toga što Google koristi Shadow DOM v0 API, koji se ekskluzivno koristi u Chrome pretraživaču, te to kompaniji daje prednost u odnosu na konkurentske proizvode, što dovodi do zaključka da je cilj korišćenja ograničenog API-a i bio da se ograniče performanse na drugim pretraživačima. Ova vest dolazi samo nedelju dana nakon što je Google morao da plati kaznu od 4,34 milijarde dolara, a upravo zbog anti-konkurentskih praksi na Android platformi.

Ipak postoji rešenje za lošije YouTube performanse u okviru Firefox, Edge i Safari pretraživača, a sa YouTube Classic ekstenzijom za Firefox, uz pomoć koje YouTube koristi stariji dizajn, te Tampermonkey za Edge i Safari, koji takođe može da se koristi za vraćanje prethodnog dizajna, te ubrzavanje sajta.

Izvor: Overclock3d

