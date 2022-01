Google ne voli plave i zelene Apple balončiće?

Google ne želi plave i zelene balončiće Apple.

Apple i Google u stalnom klinču

iMessage je najpopularnija mreža komunikacije u Sjedinjenim Američkim Državama jer je to ujedno i najveće tržište iPhone. Apple je prošle godine ponudio saradnju Androidu, kako bi i korisnicima ovog sistema bila dostupna aplikacija. Međutim, Google je u tome video samo ogromnu želju Apple kompanije da raširi svoj uticaj. A sada je okrivio Apple da nije dovoljno sposobna da učini iMessage dostupnim za sve. Ujedno je na Apple pala i optužnica da se koristi pritiscima u promovisanju raznih stvari koje mogu da imaju štetan uticaj.

Apple vrši veliki pritisak na tinejdžere koji se plaše zelenog tekstualnog oblaka. Apple drugačije tretira iMessage tekstove koji su došli sa iPhone i one koji su došli sa Android telefona, čime stvara snažnu podelu. Time vrši ozbiljan pritisak na tinejdžere. iMessage prihvata poruke sa Android telefona, ali se one isporučuju kao zeleni oblak za ćaskanje. Tako prilamac poruke odmah zna da njegov sagovornik nema iPhone. Osim toga korisnici Andorid-a ne mogu da šalju kroz ovu aplikaciju ikonice. Jedino kada dva korisnika iPhone komuniciraju između sebe javljaju se plavi oblačići.

Za ovu situaciju ne postoji realan tehnički problem, već je reč o volji Apple kompanije. Na ovaj način se svesno ističe podela između korisnika i vrši pritisak na mlade. Andorid je osudio ovaj postupak Apple ukazujući da poruke treba da nas spajaju a ne da nas razdvajaju.

Apple kao i do sada se nije mnogo uzbudio zbog kritika koje stižu sa svih strana. Kao i do sada Apple je ukazao da dostupnost iMessage na Andorid i iOS platformama u jednakom obliku, može da bude veoma rizično po bezbednost korisnika. Ono što možemo da očekujemo da će Apple zbog svog stava dobiti još jednu sudsku tužbu, ali verovatno to neće značajno uticati na njihove namere.

Izvor: ZeeNews

Podelite s prijateljima

Tweet