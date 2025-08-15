Brojne studije ukazuju da AI pretraga ubija saobraćaj ka veb sajtovima.

Brojne studije ukazuju da prelazak na funkcije pretraživanja zasnovane na AI i upotreba četbotova zasnovanih na veštačkoj inteligenciji ubijaju saobraćaj ka sajtovima. Google je negirao te dokaze barem u zbirnim podacima. Umesto toga, gigant pretraživanja kaže da je ukupan obim ogranskih klikova sa njegovog pretraživača na veb stranici bio relativno stabilan u odnosu na pretgodnu godinu i da je prosečan kvalitet klikova blago povećan.

Ovi podaci su u suprotnosti sa izveštajima trećih strana koji netačno ukazuju na dramatičan pad ukupnog saobraćaja koji je često zasnovan na pogrešnoj metodologiji, izolovanim primerima ili promenama saobraćaja koje su se dogidile pre uvođenja funkcije veštačke inteligencije u pretrazi.

Google niej podeli konkretne podatke koji bi potkreipili njegove zaključne ali iako pretpostavimo da su Googlove tvrdnje istinite, to ne znači nužno da AI nema uticaja. Google mora ovo da prizna jer Rid priznaje da trendovi korisnika preusmeravaju saobraćaj na različite sajtove, što rezultira smanjenjem saobraćaja na nekim sajtovima i povećanjem saobraćaja na drugim.

Google ne deli podatke o tome koliko sajtova dobila ili gubi saobraćaj zbog upotrebe AI pretrage. Tokom godina Google je redizajnirao svoj pretraživač kako bi direktno odgovorio na pitanje pretrage uvođenjem AI u prikazu rezultata pretrage.

Sa druge strane moguće je da je Google rekao i nešto istine u poricanju jer se pre pojave AI pretrage već pojavio trend smanjenja pretrage. Čini se da je AI zapravo uticao da pretaga ponovo postane aktuelna.

Izvor: techcrunch.com