Google nudi Gemini AI besplatno korisnicima u Indiji kroz partnerstvo sa Jio mrežom

Google je napravio veliki strateški potez u Indiji — zemlju vidi kao ključni front u globalnoj trci za dominaciju u oblasti veštačke inteligencije. Kompanija je postigla dogovor sa Reliance Intelligence, AI ogrankom Reliance Industries, prema kojem će korisnici Jio Unlimited 5G plana dobijati Google AI Pro potpuno besplatno tokom 18 meseci.

Pristup Gemini 2.5 Pro modelu i dodatnim AI alatima

Ovaj dogovor znači da korisnici koji ispunjavaju uslove dobijaju pristup Gemini 2.5 Pro, najnaprednijem Google AI modelu do sada. Uz to, dobijaju i povećane limite za Nano Banana i Veo 3.1 alate za generisanje slika i videa, kao i prošireni pristup Google-ovom NotebookLM asistentu.

Plan takođe uključuje 2TB cloud memorije u okviru Google aplikacija, što ukupno vredi oko 35.100 rupija (396 dolara) po korisniku.

U početku, ponuda će važiti isključivo za Jio korisnike uzrasta od 18 do 25 godina, dok će kasnije biti proširena na sve pretplatnike odgovarajućih planova putem MyJio aplikacije. Jio je najveći mobilni operater u Indiji, a Google je još 2020. godine kupio 7,7% udela u kompaniji za 4,5 milijardi dolara.

Indija kao novo globalno AI tržište

Ovaj potez dodatno potvrđuje da Indija postaje ključno tržište za širenje AI servisa. U julu je Perplexity AI sklopio sličan dogovor sa Bharti Airtelom, glavnim Jio konkurentom, nudeći besplatnu jednogodišnju Perplexity Pro pretplatu vrednu 200 dolara za svih 360 miliona korisnika.

U isto vreme, OpenAI agresivno širi svoje prisustvo — prvo je upravo u Indiji lansirao svoju najjeftiniju ChatGPT pretplatu do sada, nazvanu ChatGPT Go, po ceni od 390 rupija (4,60 dolara) mesečno. Ova verzija nudi 10 puta veći broj poruka, kao i mogućnost generisanja slika i otpremanja fajlova.

Sa sve više globalnih AI kompanija koje ulažu u Indiju, jasno je da se zemlja pretvara u ključnu tačku za testiranje i popularizaciju AI tehnologija, kako kroz pristupačne modele pretplate, tako i kroz partnerstva sa domaćim gigantima poput Jio-a.

Izvor: Engadget