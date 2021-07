Google: Objašnjenja za rezultate pretraživanja

Google Search rezultati su nedavno dobili bolji panel s pojašnjenjima, pa bi korisnicima od sada trebalo da bude jasnije zašto dobijaju preporuke za određene web sajtove kada pretražuju neki termin.

Naime, radi se o tome da je Google proširio informacije koje se „lepe“ na rezultate pretraživanja. To znači da bi od sada trebalo da budu jasnije, budući da do korisnika stižu detaljnija objašnjenja zašto su dobili neke rezultate tokom pretrage. Iz kompanije kažu da bi na ovaj način search rezultati trebalo da budu daleko bolji, precizniji, a korisnici će pored pojašnjenja dobijati i preporuke kako da poboljšaju svoje iskustvo, te budu precizniji prilikom unošenja termina.

Pristup novoj opciji je jednostavan, budući da će se u gornjem desnom uglu Google search rezultata pojavljivati tri vertikalne tačke, u okviru kojih se nalazi i “About this result” – panel koji nudi sve potrebne informacije. Istina je da se ovaj panel pojavio još u februaru, ali su informacije sve do sada bile oskudne, utemeljene na Wikipedia informacijama. Ovaj prostor je sada daleko bogatiji, te nudi mogućnost za interakciju, što bi trebalo da obogati pretraživačko iskustvo.

Jasno je da je Google search algoritam „kompleksna zver“, a sa napredovanjem tehnologije mašinskog učenja ovaj najpopularniji izvor informacija postaje sve komplikovaniji, te običnim korisnicima nije lako da protumače zašto dobijaju određene rezultate tokom pretraživanja. Novi panel je neka vrsta prozora ka boljem razumevanju, te korisnicima omogućava da još više učestvuju u potrazi za informacijama.

