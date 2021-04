Google objavljuje redizajn navigacije i podešavanja Play Store-a na Androidu

U 2019. godini Google Play prodavnica je dobila redizajn Material Theme koji je praćen dark mode-om.

Ukida se navigation drawer

Sada je stiglo i sledeće veliko ažuriranje koje donosi novu navigaciju i prepravljena podešavanja. Kada do vas stigne ažurirana verzija, plavi “oblačić” će istaći avatar vašeg profila u gornjem desnom uglu. Trenutni account je naveden na vrhu, a ostali su sakriveni dok ne dodirnete “expand”. Ispod toga, Google navodi vaš Play Point status sa trakom napretka.

Stranica „My apps & games“ je nepromenjena, ali „Library“ je nova i ima linkove do liste želja, Google TV/Play filmova i TV i knjiga. „Payments and Supscription“ objedinjeni su na jednoj stranici, a sledeća je „Play Protect“. „Notifications and offers“, kao i „Play Pass“, pomereni su nadole. Settings i Help & Feedback zaokružuju listu. Sve u svemu, ova nova navigacija odražava tendenciju da Google postupno ukida navigation drawers na Androidu, s obzirom na njihovu opštu nekompatibilnost sa navigacijom pokretima. Meni „Settings“ je obnovljen. Tehnički je to još uvek jedna dugačka lista, ali četiri glavna odeljka su podrazumevano skrivena – General obuhvata account, auto-update, preferences, User controls obuhvata fingerprint, purchase authentication, Family obuhvata Parental control, parent guide i About sadrži Play Store, build version i device certification.

