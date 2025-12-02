Google olakšava korisnicima Gemini aplikacije da pretvore fotografije u video zapise

Kompanija Gemini, razvijena od strane Google LLC, upravo je dobila značajnu nadogradnju koja omogućava korisnicima da vrlo jednostavno transformišu statične fotografije u kratke video klipove. Nova funkcija pod nazivom „Ingredients to Video” uvodi mogućnost da korisnici dodaju referentne fotografije prilikom kreiranja videa, čime dobijaju veću kontrolu nad likovima, objektima i stilom generisanog sadržaja.

Šta nova opcija donosi korisnicima

Nova opcija omogućava korisnicima da u aplikaciji Gemini učitaju jednu ili više fotografija i zatim definišu kako žele da video “oživi” tu sliku — na primer, kreiranjem pokreta, zvuka u pozadini, pa čak i promene ambijenta ili akcije likova. Model koristi tehnologiju Veo 3.1 video generisanja, koja je unapređena verzija i donosi realističniji prikaz, bogatije audio elemente i veću fleksibilnost u oblikovanju sadržaja.

Funkcija je trenutno dostupna korisnicima koji imaju pretplatu na Google AI Plus, Pro ili Ultra planove, i to u odabranim zemljama. Proces kreiranja je brz i jednostavan: korisnik bira opciju za video, učitava fotografiju, unosi željene instrukcije u tekstualnom obliku i čeka par minuta da video bude spreman. Iako je rezultat ograničen na video dužine oko osam sekundi, mogućnosti su impresivne i otvaraju kreativne ideje i za amaterske korisnike i za profesionalce.

Uz tehničku inovaciju, Google je uveo i bezbednosne mere: svaki video je obeležen vidljivim vodenim žigom koji pokazuje da je sadržaj generisan veštačkom inteligencijom, kao i nevidljivim „SynthID” digitalnim žigom za detekciju. Takođe, model i aplikacija prolaze kroz intenzivne testove kako bi se sprečila zloupotreba i neprimeren sadržaj.

Za korisnike, ova funkcija znači novu vrstu kreativne slobode: fotografije koje su se do sada delile kao statični zapisi sada mogu postati kratki, vizuelno privlačni video zapisi – idealni za deljenje na društvenim mrežama, kreiranje memorabilija ili jednostavno eksperimentisanje s motion grafikom.

Ako već koristite Gemini aplikaciju ili razmišljate o pretplati, ovo je momenat kada možete videti konkretan korak u tome kako će alati za generisanje videa postati dostupniji i raznovrsniji. Nova opcija ne zahteva kompleksnu obradu video materijala — dovoljno je par klikova, fotografija i kreativna ideja.

Izvor: Android Central