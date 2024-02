Google One dostiže 100 miliona pretplatnika, objavljen je One AI Premium plan sa Gemini podrškom

Google je objavio da je njihova usluga Google One dostigla 100 miliona pretplatnika. Tim povodom, ažurirali su One Premium nivo podrške dodavanjem Gemini napredne podrške.

Google One dostiže 100 miliona pretplatnika

Sundar Pichai, izvršni direktor Google-a i Alphabet-a, objavio je da Google-ova usluga Google One koristi 100 miliona korisnika širom sveta.

Google One je sveobuhvatni pretplatnički plan koji omogućava dodatno skladištenje u oblaku za besplatne usluge poput Gmail-a, Drive-a i Photos-a. Plan takođe donosi mnoštvo funkcija aplikaciji Photos-a i omogućava praćenje dark web-a.

Google One Premium dobija Gemini Advanced

Kao što je kompanija objavila novi domet, ažurirala je Google One Premium plan. Za one koji nisu upoznati, postoji do šest planova Google One – 100GB, 200GB, 2TB, 5TB, 10TB, 20TB i 30TB. Planovi od 100GB i 200GB su ‘Standardni’, dok svi ostali planovi dolaze u kategoriji ‘Premium’. Google One Premium plan koji počinje sa 2TB skladištenja nudi funkcije poput VPN-a i praćenja dark web-a. Sada je Google objavio dodatak svom Premium planu.

Google sada naziva svoj Premium plan AI Premium Plan jer će korisnicima pružiti pristup Gemini AI Advanced. Pored toga, korisnici AI Premium Plan-a takođe će dobiti pristup Gemini-u u Gmail-u i Google Docs-u. Pichai je takođe potvrdio da će Gemini biti dodat u druge aplikacije uskoro.

“Upravo smo prešli 100 miliona pretplatnika Google One-a! Radujemo se izgradnji na tom momenutu sa našim novim AI Premium Plan-om, nudeći AI funkcije poput Gemini Advanced, plus Gemini u Gmail-u, Docs + još stiže uskoro,” rekao je Pichai u objavi na X.

Izvor: Techlusive

