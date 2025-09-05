Google otkriva planove za Gemini

Google je odavno trebalo da objavi ažuriranje svojih sistema za pametni dom, a sada znamo kada će to stići: 1. oktobar. Kompanija je najavila neku vrstu lansiranja ili najave za taj dan, obećavajući da „Gemini dolazi u Google Home“.

Kompanija je najavila Gemini za dom na prošlomesečnom događaju Made by Google, obećavajući da će rani pristup početi u oktobru, tako da poseban događaj sa više detalja pre nego što stvari počnu ima smisla. Googleov AI asistent će na kraju zameniti Google Assistant u celom pametnom domu, teoretski omogućavajući interakcije prirodnim jezikom i intuitivnije kontrole.

Ne očekujemo samo najavu asistenta. Googleov tizer uključuje pogled na Nest kameru, i dok izgleda kao pljunuta slika postojećeg hardvera, očekujemo da je u pitanju novi model, za koji se priča da će uskoro biti lansiran zajedno sa novim Nest zvonom, oba sa podrškom za 2K kameru. Tu je i sitnica oko nepoznatog Nest zvučnika koji je viđen tokom nedavnog lansiranja, za koji očekujemo da će biti u centru Googleovog novog kućnog hardvera.

