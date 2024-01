Google otpušta stotine radnika koji se bave prodajom oglasa

Ove promene dolaze nekoliko dana nakon što je kompanija otpustila preko hiljadu zaposlenih u sektorima hardvera i inženjeringa.

“Rigorozan proces restrukturiranja”

Nekoliko dana nakon otpuštanja preko hiljadu zaposlenih iz sektora kao što su Pixel, Nest, Fitbit, Google Assistant i osnovni inženjerski sektori, Google otpušta “stotine radnika” u svojim timovima za prodaju oglasa, naveo je portparol kompanije.

“Svake godine prolazimo kroz rigorozan proces restrukturiranja kako bismo pružili najbolju uslugu našim korisnicima oglasa”, navodi se u saopštenju kompanije. “Prilagođavamo korisnike odgovarajućim specijalističkim timovima i kanalima prodaje kako bismo zadovoljili njihove potrebe za uslugom. Kao deo toga, ukidamo nekoliko stotina radnih mesta širom sveta. Zaposlenima će biti omogućeno da se prijave za druga otvorena radna mesta u okviru kompanije.”

Portparol kompanije nije naveo informacije o tačnom broju zaposlenih pogođenih ovim otpuštanjima.

Najnovije smanjenje u kompaniji nastavlja trend otpuštanja u tehnološkim kompanijama, koje su otpustile hiljade radnika tokom 2023.godine. U prve dve nedelje ove godine, Amazon je otpustio stotine radnika u svojim platformama Twitch, Prime Video, MGM Studios i Audible. Discord, Meta, Unity i Duolingo takođe su otpustili radnike početkom 2024. godine.

U decembru je The Information izvestio da Google planira reorganizaciju svog sektora za prodaju oglasa. Taj sektor ima više od 30.000 ljudi. Navodno, kompanija to radi u korist mašinskog učenja kako bi pomogla korisnicima da kupuju više oglasa na vodećim proizvodima poput Google Search-a i YouTube-a. To je jedan od načina na koji kompanija ostvaruje veći deo svojih prihoda. Velika većina ovih smanjenja će biti fokusirana na timove za prodaju oglasa koji se bave prodajom oglasa velikim preduzećima.

U međuvremenu, kompanija navodno ulaže milione dolara i dodeljuje akcije odabranim istraživačima u DeepMind-u, svom sektoru za veštačku inteligenciju, kako bi ih sprečila da pređu kod konkurenata poput OpenAI kompanije.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet